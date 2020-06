Tempo será chuvoso e frio em grande parte do Estado neste sábado

Em Campo Grande o dia será nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva isolada, e a máxima não passa dos 22°C. - (Foto: Chico Ribeiro)

O clima de inverno continua neste sábado (27.6) em Mato Grosso do Sul. Céu encoberto a nublado com pancadas de chuva por vezes fortes durante a madrugada e manhã, nas regiões sudoeste, sul, e centro-leste é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que também indica tempo nublado a parcialmente nublado com chuva isolada para as demais regiões do Estado.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) durante o fim de semana o ar mais frio associado ao sistema frontal manterá as temperaturas baixas na maior parte da região sul com condição para geadas generalizadas.

Neste sábado as temperaturas podem ficar bem semelhantes ao dia anterior, e a mínima poderá ser de 8°C e máxima de 26°C, com tendência a declínio. A umidade do ar ficará elevada, com valores entre 50% e 95%.

Em Campo Grande o dia será nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva isolada, e a máxima não passa dos 22°C.

Confira no mapa as condições de tempo e temperatura para algumas cidades sul-mato-grossenses.