Tempo segue sem mudanças no Estado, com previsão de chuva em algumas regiões

Campo Grande (MS) – A sexta-feira (29.3) será de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas nas partes central, pantaneira, noroeste, norte e nordeste de Mato Grosso do Sul. As demais áreas a condição de tempo será de céu parcialmente nublado. A umidade relativa do ar no Estado poderá variar entre 30% a 90% e as temperaturas possuem estimativas de variação entre de 17°C a 37°C.

Confirma a temperatura em alguns municípios do Estado:

Campo Grande – 21°C (mínima) /31°C (máxima)

Dourados – 19°C (mínima) /29°C (máxima)

Corumbá – 24°C (mínima) /30°C (máxima)

Três Lagoas – 19°C (mínima) / 31°C (máxima)

Ponta Porã – 19°C (mínima) / 28°C (máxima)

Coxim – 22°C (mínima) / 32 °C (máxima)

Fonte: Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Centec)/Semagro

Paulo Yafusso, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Arquivo