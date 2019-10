Tempo segue nublado nesta terça-feira e máxima será de 33°C

Campo Grande (MS) – O tempo permanece nublado e com temperaturas agradáveis em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (08.10). A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas nas regiões norte e nordeste devido a atuação de cavados de médios e altos níveis. Para as demais regiões, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado.

Os índices de umidade do ar seguem elevados, podendo variar entre 85% e 35% neste dia. A temperatura continua amena, podendo registrar mínima de 17°C e máxima de 33°C, e os ventos fracos a moderados com rajadas.

Na Capital há possibilidade de chuva. O Inmet indica tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Para este dia a máxima pode ser de 29°C e a mínima de 19°C, com umidade do ar em altos níveis, entre 50% e 80%.

Confira no mapa, a previsão para alguns municípios do Estado.

