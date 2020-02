Tempo segue instável com pancadas de chuva em MS

Campo Grande (MS) – Mato Grosso do Sul segue com tempo instável nesta terça-feira (04.02). Nas regiões nordeste, oeste e sul do Estado o tempo ficará fechado e pode ter pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Para as demais áreas, a meteorologia indica céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas isoladas, especialmente no período da tarde.

A condições de tempo favorecem o clima mais agradável em grande parte do estado, com as temperaturas podendo variar entre 19°C e 35°C, com tendência a estável. A máxima do dia deve se concentrar na região pantaneira. Os índices de umidade relativa do ar ficarão elevados, com valores entre 100% e 45%.

Em Campo Grande, o tempo deve variar entre nublado a parcialmente nublado, podendo registrar pancadas de chuva e trovoadas isoladas no período da tarde. A máxima não deve passar dos 30°C na Capital do Estado.

Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) a previsão para algumas regiões.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Edemir Rodrigues (Paróquia Sant´Ana – Paranaíba)