Tempo seco continua nesta sexta-feira e Inmet alerta para baixa umidade

A sexta-feira (11) começa com céu claro e tempo seco. O dia será mais um de altas temperaturas e clima seco em Mato Grosso do Sul. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a temperatura pode atingir os 36°C, com alerta de névoa seca principalmente à tarde.

Em Campo Grande, o calor deve chegar aos 34°C, no Pantanal aos 36°C e nas regiões sul e sudoeste 32°C. A umidade relativa do ar permanece em 20%, situação de alerta em que as pessoas devem umidificar ambientes e ingerir muito líquido.

