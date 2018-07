Tempo seco continua nesta semana em São Paulo; veja que cuidados tomar

O tempo seco que atinge a capital paulista deve continuar nesta semana e não há previsão de chuva. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) prevê que os baixos índices de umidade dos últimos dias continuem, com qualidade do ar prejudicada e potencial para queimadas.

Um incêndio atingiu a região do Pico do Jaraguá, na zona norte de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 16. O pico é conhecido por ser o ponto mais alto da região metropolitana.

De acordo com o CGE, uma massa de ar seco seguirá atuando na região centro-sul do Brasil. Os dias serão ensolarados, com baixos índices de umidade do ar durante as tardes e grande amplitude térmica.

O CGE alerta que persistem os problemas relacionados à saúde, principalmente com crianças e idosos. Há ainda possibilidade de formação de queimadas e incêndios florestais, o que pode prejudicar ainda mais a qualidade do ar.

Em São Paulo, esta semana será diferente da anterior, quando a capital teve a madrugada mais fria do ano. Nos próximos dias, as temperaturas baixas ocorrerão durante a madrugada e terão rápida elevação no decorrer do dia, com predomínio de sol e poucas nuvens.

Nesta segunda-feira, as mínimas oscilaram em torno dos 13º C e máximas podem chegar aos 29º C. Já na terça-feira, 17, a mínima permanece na faixa de 13º C, com máxima que pode chegar a 28ºC.

Já a quarta-feira será marcada mais uma vez pelo predomínio de sol entre poucas nuvens e sem expectativa de chuva. A previsão de temperatura mínima será de 14°C e a máxima, de 28°C. Os percentuais de umidade do ar seguirão baixos, variando entre 30% e 80%.

Como se prevenir

- Não faça exercícios físicos em grandes avenidas.

- Tome bastante líquido.

- Evite ir a parques entre as 10h e 17h quando a umidade do ar estiver baixa.

- Deixe um recipiente com água ou uma toalha molhada no quarto antes de dormir.

- Não use o umidificador elétrico por muitas horas seguidas. O ambiente pode ficar muito úmido e causar mofo e bolor.

- Lave as narinas com soro fisiológico e/ou faça inalações com o mesmo produto.

- Mantenha os ambientes arejados e livres de tabaco e poeira.

- Evite permanecer por muito tempo em lugares fechados em que haja grande concentração de pessoas, como shopping centers, cinemas e supermercados.

- Se tiver cachorro ou gato, evite deixar seu animal dentro de casa. O pelo pode causar alergia.

- Substitua cobertores por mantas de tecido sintético ou algodão.

- O consumo de bebidas muito geladas deve ser eliminado ou, ao menos, evitado.