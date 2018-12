O céu deve permanecer parcialmente nublado a nublado e com chuva ocorrendo a qualquer hora do dia - Edemir Rodrigues

A quarta-feira (26.12) continua com tempo instável em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. O céu deve permanecer parcialmente nublado a nublado e com chuva ocorrendo a qualquer hora do dia podendo ser forte na parte Centro-Sul do Estado.

A umidade relativa do ar varia de 90% a 45% e as temperaturas a previsão é de mínima de 20ºC e máxima de 32ºC. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).