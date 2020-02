Tempo parcialmente nublado e máxima de 35°C nesta quinta-feira

Campo Grande (MS) – A meteorologia prevê uma quinta-feira (27.02) parcialmente nublada para grande parte do Estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica condições climáticas de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas para a região norte de Mato Grosso do Sul, enquanto nas demais áreas o tempo permanecerá parcialmente nublado.

Neste dia os valores de umidade relativa do ar ficarão elevados, com índices entre 95% e 30%. Já as temperaturas podem variar entre 16°C e 35°C, com tendência a ligeira elevação. Intensidade de vento prevista é de fraco a moderado com rajadas.

Para a Capital do estado, a previsão indica sol entre nuvens. Confira o tempo e a temperatura para as demais áreas do estado no mapa.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Chico Ribeiro