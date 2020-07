Tempo parcialmente nublado e máxima de 34°C

Campo Grande (MS) – A terça-feira (7.7) será de aumento de nuvens em praticamente todas as áreas de Mato Grosso do Sul. Análise do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica céu parcialmente nublado a claro nas regiões pantanal, norte, central e leste. No sul e sudoeste o tempo fica nublado.

A umidade relativa do ar ficará em estado de atenção durante a tarde, com valores chegando a 25%. As temperaturas neste dia podem variar entre de 12°C a 34°C. No mapa é possível conferir a previsão para algumas cidades do Estado.

A partir de quarta-feira (8.7) as áreas de instabilidades aumentam trazendo possibilidade de chuva em até 10 milímetros na parte centro-sul do estado, e uma nova onda de frio está estimada entre os dias 08 a 10 de julho. O Cemtec reforça que é necessário o acompanhamento de atualizações futuras para que a tendência se confirme.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Chico Ribeiro