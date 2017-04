Tempo nublado em todas as regiões do Estado

Campo Grande (MS) – A condição estimada para esta terça-feira (25) é de nebulosidade variável ao longo do dia em todas as regiões do Estado. Chuvas podem ocorrer na região pantaneira, devido a um sistema de baixa pressão que formará áreas de instabilidades.

Nas demais regiões, a condição será de sol e tempo firme durante a manhã com aumento de nuvens, podendo ocasionar pancadas de chuvas isoladas e de fraca intensidade.

Elaboração: Cemtec/MS-Agraer

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

