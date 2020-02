Tempo nublado com pancadas de chuva nesta terça de carnaval

As pancadas de chuva isoladas serão mais significativas nas regiões norte e nordeste do Estado - Foto: Divulgação

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que o tempo para esse feriado de Carnaval (25), é nublado. As pancadas de chuva isoladas serão mais significativas nas regiões norte e nordeste do Estado.

O Órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, também mede os índices de umidade relativa do ar, que devem ficar entre 60% e 95% durante essa terça-feira.

Na Capital, a maior parte do dia será estável e a temperatura não deve sair da casa dos 20°C. Confira no mapa como como fica o tempo em outras cidades do Estado.