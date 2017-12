- Divulgação

O sábado (2) em Mato Grosso do Sul será de céu nublado e pancadas de chuva, com a máxima prevista no Estado de 32ºC e a mínima de 20ºC. Conforme o Inmet (Instituto de Nacional de Meteorologia), a temperatura máxima não deve passar dos 26ºC em Campo Grande. O tempo fica nublado e pode ocorrer pancadas de chuva durante o dia.