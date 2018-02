Tempo não muda na maior parte do Estado e deve chover em algumas regiões

Campo Grande (MS) – O Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec) prevê sexta-feira parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde, especialmente nas regiões noroeste e oeste. A temperatura máxima estará acima dos 30 graus em boa parte do Estado, e a umidade relativa do ar variando de 45% a 95%.

Confira a temperatura em alguns municípios do Estado:

• Campo Grande – 25ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

• Dourados – 23ºC (mínima)/ 30ºC (máxima)

• Corumbá – 26ºC (mínima) / 31ºC (máxima)

• Três Lagoas – 25ºC (mínima) / 35ºC (máxima)

• Ponta Porã – 23ºC (mínima)/ 28ºC (máxima)

• Coxim – 25ºC (mínima) / 35ºC (máxima)

Paulo Yafusso – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues