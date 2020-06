Tempo muda a partir desta quinta trazendo chuva e a primeira frente fria do inverno

A umidade relativa do ar estará em estado de atenção chegando a 30% durante a tarde. - (Foto: Saul Schramm)

A climatologia indica mudanças no tempo a partir desta quinta-feira (25.6) trazendo chuva forte e ocasionando a primeira frente fria do inverno em algumas regiões de Mato Grosso do Sul.

Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) já indicava essas mudanças do tempo entre os dias 25 a 30 de junho, devido ao avanço de um cavado amplificado que avançou pelo centro-sul do País favorecendo instabilidades.

A probabilidade de chuva é alta para o período em todas as regiões do Estado, especialmente a região centro-sul que pode ter volume de chuva de até 70 milímetros. Podem ocorrer condições adversas de tempo como chuvas intensas, ventos fortes, raios e queda de granizo. Atuação de uma massa de ar frio também é esperada de sexta-feira (26) a domingo (28) provocando queda de temperatura.

Para esta quinta-feira (25.6) o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no centro-oeste, sudoeste, sul e centro. Nas demais áreas do estado o tempo fica parcialmente nublado.

A umidade relativa do ar estará em estado de atenção chegando a 30% durante a tarde. As temperaturas podem variar entre 17°C e 33°C, com tendência a ligeiro declínio. O vento poderá ter intensidade moderada a forte com rajadas.

Confira no mapa as condições de tempo e temperatura para Campo Grande e algumas cidades do Estado.