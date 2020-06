Tempo firme e temperaturas em elevação no MS

(Foto:Divulgação)

A segunda-feira (8.6) será de tempo firme em todas as áreas de Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê céu parcialmente nublado a nublado com chuva isolada durante a tarde nas regiões sul e sudeste. Nas demais regiões do estado o tempo ficará parcialmente nublado a claro.

As temperaturas permanecem amenas durante a manhã e passam por ligeira elevação ao longo do dia, podendo variar entre 15°C e 35°C. Os valores de umidade relativa do ar poderão variar entre 95% e 35%, considerado estado de observação. Recomenda-se ingerir bastante líquido.

Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) as condições de tempo e temperatura estimados para Campo Grande e algumas cidades do Estado.