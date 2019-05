Tempo fecha e tempestade pode atingir Estado neste feriado

Região da Capital amanheceu com chuva - (Foto: Arquivo)

O feriado do Dia de Trabalhador, nesta quarta-feira (1º), deve ser bastante chuvoso em Mato Grosso do Sul devido um sistema de baixa pressão atmosférico que está no Paraguai e deve chegar amanhã no Estado, deixando o tempo instável.

Conforme informações do Climatempo, o sistema vai formar nuvens carregadas, principalmente no sul do Estado. As regiões de Campo Grande e Corumbá podem amanhecer com chuvas, que aumentam no decorrer do dia.

No extremo norte terá mais sol neste feriado e há previsão de pancadas de chuva moderadas a fortes a partir da tarde.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para tempestade em 59 cidades do Estado. O aviso é vigente até às 23h de amanhã, com chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora e queda de granizo.

Além disso, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de galhos de árvores e alagamentos. Aquidauana, Bela Vista, Campo Grande, Dourados, Guia Lopes da Laguna, Maracaju, Ponta Porã, Porto Murtinho, Sidrolândia e Terenos estão entre as cidades que encontram-se sob alerta.

Em caso de rajadas de vento, é recomendado que não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).