Tempo em MS será de sol e poucas nuvens de sexta até domingo

Campo Grande (MS) – Uma área de alta pressão se estabeleceu entre as regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil inibindo a formação de nuvens de chuva. Assim, a condição esperada para o final de semana é de calor e tempo abafado em todas as regiões do Estado.

De sexta a domingo a condição de tempo será de sol com poucas nuvens. As pancadas de chuvas isoladas podem acontecer apenas no sábado na região Norte, municípios como sonora coxim e São Gabriel do Oeste, com volume estimado de 5 milímetros. Nas demais regiões não chove. As temperaturas podem variar em torno de 21°C a 36 °C.

Cemtec.

Veja Também

Comentários