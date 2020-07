Tempo continua seco com temperaturas elevadas nesta quarta-feira

Campo Grande (MS) – A quarta-feira (22.7) será mais um dia de tempo firme em todo Estado. A climatologia prevê dia com céu claro e poucas nuvens em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Não há expectativa de chuva.

O tempo continua seco e a umidade relativa do ar ficará em estado de alerta nesta quarta, com valores podendo atingir os 20%. Nestas condições é recomendado ingerir muita água, umectar ambientes com aparelhos umidificadores ou toalhas molhadas, evitar aglomerações, e redobrar atenção com crianças e idosos.

Neste dia o vento será fraco a moderado. Já as temperaturas poderão registrar mínima de 15 °C e máxima de 36 °C no Estado. Campo Grande terá dia com tempo firme e as temperatura podem variar entre 18 °C a 31 °C.

A semana terá influência do anticiclone na camada média mais intenso, que propicia tempo mais seco, temperaturas mais elevadas na parte da tarde e mínimas relativamente mais baixas durante a madrugada e manhã. A estimativa é do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) com base na previsão numérica de tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Quinzena

Estimativa do Cemtec indica que até o dia 29 de julho o tempo permanece firme, com elevadas temperaturas e a umidade relativa do ar abaixo de 30% no período da tarde, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Há possibilidade de pancadas de chuva com acumulados de até 7,5 milímetros nos setores sudoeste e sul entre os dias 28 e 29. Não chove nas demais áreas.

No período de 29 de julho a 06 de agosto as temperaturas seguirão em elevação, umidade do ar em estado de atenção e sem expectativa de chuva.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Mônica Alves