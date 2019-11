Tempo continua parcialmente nublado com pancadas de chuva nesta segunda-feira

Campo Grande (MS) – A semana começa com possibilidade de chuva em Mato Grosso do Sul. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta segunda-feira (11.11) é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. Para as regiões sudoeste e sul ocorre névoa úmida e nevoeiro isolado ao amanhecer.

Os índices de umidade relativa do ar permanecem elevados neste dia em todas as áreas com variação entre 40% a 100%. As temperaturas terão ligeiro declínio com variação entre de 20°C a 37°C, com tendência a estável. Confira no mapa a previsão para alguns municípios do Estado.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Edemir Rodrigues