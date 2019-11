Tempo continua instável em MS e máxima pode chegar aos 36°C

Campo Grande (MS) – O tempo continua instável em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (12.11). A previsão de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a tarde em grande parte do Estado. Apenas a região do extremo leste terá tempo diferente das demais áreas, e pode registrar céu parcialmente nublado a nublado e com possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

A umidade relativa do ar – quantidade de água em forma de vapor dispersa pelo ar, com grande influência na temperatura, sensação térmica e períodos de chuva – pode registrar índices entre 95% e 40% neste dia. As temperaturas em Mato Grosso do Sul podem variar entre de 20°C e 36°C, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Confira como ficara o tempo em alguns municípios do Estado, no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Monitoramento das chuvas

Conforme o modelo internacional de previsão do tempo National Centers for Environmental Prediction (NCEP/NOAA) as chuvas podem permanecer em forma de pancadas nos próximos dias e serão divididas em dois períodos para Mato Grosso do Sul, entre os dias 11 a 27 de novembro. Os modelos climáticos indicam chuvas acima da média para todas as regiões de Mato Grosso do Sul, durante o mês de novembro.

O primeiro período compreende os dias 11 a 19 de novembro. As condições para pancadas de chuvas são estimadas em grande parte do Estado, porém o monitoramento aponta uma ligeira redução nos acumulados de chuva em Mato Grosso do Sul. Os maiores acumulados poderão se concentrar apenas na região pantaneira, onde são esperados até 60 milímetros no período. Para as demais áreas são esperados acumulados até 40 milímetros no período.

O segundo período está previsto para 19 a 27, quando aumentam as estimativas para ocorrência de chuvas em Mato Grosso do Sul. A região norte e nordeste são os locais onde se espera que os acumulados sejam maiores com possibilidade de até 100 milímetros no período. Nas demais áreas, os acumulados de chuvas serão menores, entretanto as pancadas de chuvas ocorrem com regularidade e são esperados acumulados de até 50 milímetros.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação de MS

Foto: Chico Ribeiro