Tempo continua instável com possibilidade de chuva e temperatura alta

Nos próximos dias o tempo continua instável variando entre períodos de sol pela manhã e aumento de nebulosidade à tarde, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Nesta quinta-feira (27.12) a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com as pancadas de chuva e as trovoadas isoladas especialmente à tarde. Deve chover forte em pontos isolados nas regiões Centro e Oeste de Mato Grosso do Sul.

A umidade relativa do ar cai de 90% para 50% e os termômetros registram mínima de 19ºC e máxima de 36ºC. As informações são do Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet).