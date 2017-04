Tempo com instabilidade em todo Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – Áreas de instabilidades favorecerão a formação de muitas nuvens na região oeste do Estado nesta terça-feira (4).

Há previsão de chuva a qualquer hora do dia na região pantaneira, municípios como Porto Murtinho, Miranda e Corumbá. Na região sul é esperada condição de bastante nebulosidade com possibilidade de ocorrência de chuva a qualquer hora do dia.

Na região leste o tempo continua firme ao longo do dia e nas regiões central e norte a condição será de sol entre nuvens com possibilidade de chuva isolada.

Elaboração: Cemtec/MS-Agraer

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

