Tempo chuvoso continua nesta sexta-feira e se estende até o final de semana

Campo Grande (MS) – O tempo continua chuvoso nesta sexta-feira (31.01) e deve se manter assim durante todo fim de semana em Mato Grosso do Sul.

As condições climáticas previstas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para este dia são de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas com períodos de parcialmente nublado. Há possibilidade de chuva forte durante a tarde nas regiões oeste e sul do estado.

O clima se mantém agradável em todas as áreas, com temperaturas entre 20°C e 34°C, com tendência a estável. Os índices de umidade do ar podem ter variação entre 95% e 50%.

Confira no mapa como ficará o tempo em Campo Grande e algumas regiões do Estado.

Fim de semana

O tempo fechado e chuvoso deve se manter no sábado (01.02) e o domingo (02.02) em Mato Grosso do Sul. Conforme previsão do Inmet o tempo ficará parcialmente nublado com períodos de nublado, e trovoadas isoladas. Ha possibilidade de chuva forte nas regiões oeste, sul e nordeste do Estado. Temperaturas podem variar entre 18°C e 36°C, com tendência a ligeira elevação.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Edemir Rodrigues