Neste fim de semana e feriado a condição será de tempo aberto com sol entre nuvens e não há, em todo o Estado, expectativa de chuva até segunda-feira (1°/05). A massa de ar polar continuará atuando em Mato Grosso do Sul, mantendo as temperaturas baixas em todas as regiões podendo ocorrer condição de “neblina” nas primeiras horas do dia para quem for viajar e não há risco de geadas. As temperaturas podem variar em torno de 11°C a 28°C.

