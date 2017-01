Tempestades matam ao menos 18 no sul dos Estados Unidos

Tempestades de ventos e tornados causaram estragos no sul dos Estados Unidos neste fim de semana, deixando ao menos 18 mortes confirmadas nos Estados da Georgia, Mississippi, Louisiana e Carolina do Sul.

Segundo autoridades, tempestades do tipo são um evento raro no inverno norte-americano. A possibilidade, no entanto, "nunca cai para zero" no sul e sudeste do país, afirmou Patrick Marsh, do Centro para Previsão de tempestades, em Oklahoma.

Ao menos 39 possíveis tornados foram registrados nesses Estados no domingo. A maioria deles na Georgia, que também registrou o maior número de mortes, 14. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários