Tempestade tropical Nate se forma e pode atingir Costa do Golfo como furacão

A tempestade tropical Nate se formou em alto mar, na região da costa da América Central, informou nesta quarta-feira o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. O fenômeno deve se fortalecer, pode se tornar um furacão e representa uma ameaça para Nova Orleans e outras partes da Costa do Golfo dos EUA, uma área de produção de petróleo.

Nate atingiu a força de tempestade tropical próximo à costa do Nicarágua, onde pode despejar de 380 a 500 milímetros de chuva, chegando até a 760 milímetros em algumas áreas, disse o centro de pesquisas.

A previsão atual mostra a tempestade cruzando a península de Yucatán, no México, no sábado, quando chegaria às águas do Golfo do México. De lá, a tempestade pode se fortalecer e se tornar um furacão, alcançando terra firme no domingo.

A projeção mais recente indica que o olho de Nate pode atingir a costa da Louisiana, próximo a Nova Orleans e ao rio Mississippi, voltando-se para o oeste na terça-feira. O Centro Nacional de Furacões americano avisou que ainda é cedo para especificar datas, localização e magnitude dos impactos da tempestade.

"Moradores da costa do Golfo da Louisiana até a Flórida devem monitorar o progresso desse sistema e atentar a qualquer recomendação emitida por oficiais locais", afirmou o centro. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários