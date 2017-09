Tempestade tropical Lidia atinge Los Cabos, no México

A tempestade tropical Lidia atingiu o sul da península de Baja California, no México, acompanhada de intensas chuvas. Cerca de 1.400 pessoas se refugiaram em albergues na região turística de Los Cabos, antes da chegada do fenômeno.

Lidia gerou chuvas em boa parte do país, inclusive na capital, Cidade do México, onde provocou inundações que levaram ao fechamento brevemente do aeroporto na quinta-feira. Um grande buraco de 10 metros se abriu em uma rua do centro da cidade, por causa do acúmulo de água.

Fortes ventos e chuvas golpeavam Los Cabos, segundo o coordenador nacional da Defesa Civil, Luis Felipe Puente. As autoridades também advertiram para os riscos de ressaca no mar por causa da tempestade tropical.

Lidia poderia gerar chuvas totais de 200 a 300 milímetros em grande parte do Estado de Baja California Sur e no Estado de Jalisco, com risco de inundações e deslizamentos, segundo o Centro Nacional de Furacões. A tempestade tinha ventos máximos sustentados de 100 quilômetros por hora no início desta sexta-feira, mas deve se enfraquecer nos próximos dias.

No Atlântico, já se formou o furacão Irma, que se fortaleceu até atingir a categoria 3. Até o momento, não há nenhuma advertência sobre Irma em vigor. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários