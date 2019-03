Tempestade tropical deve atingir litoral sul da Bahia e do Espírito Santo

De acordo com um comunicado do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), uma tempestade tropical "iba" (ruim em Tupi Guarani) deve atingir o litoral sul do estado da Bahia e do Espírito Santo até a próxima terça-feira, dia 26. Há previsão de ocorrência de ressaca atingindo a costa entre Vitória (ES) e Caravelas (BA), com ondas de até 2,5 metros.

São esperados ventos fortes nas proximidades do litoral sul do estado da Bahia e do Espírito Santo, podendo atingir 87 km/h (47 nós) em alto-mar, e 61 km/h (33 nós) junto à costa, durante todo o período de atuação do ciclone.

Há previsão de mar grosso a muito grosso, com alturas de ondas entre 3 e 5 metros em alto-mar e possibilidade de ocorrência de ressaca atingindo a costa entre Vitória (ES) e Caravelas (BA), com ondas de até 2,5 metros, até a noite de amanhã, dia 25. A condição de tempo severo provocada por este sistema ocorrerá principalmente em alto-mar, associada à chuva intensa.