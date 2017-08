Tempestade Lidia ganha força e se aproxima da zona de Los Cabos, no México

A tempestade tropical Lidia ganhou força nesta quinta-feira. O fenômeno seguia pelo Pacífico rumo ao extremo sul da Península da Baja California, no México, e deve se aproximar na noite de hoje de uma zona costeira que inclui a região turística de Los Cabos.

Autoridades advertiram moradores da área para que se preparem para fortes ventos, temporais e a maré alta. Lidia pode causar entre 20 e 30 centímetros de chuva em boa parte do Estado de Baja California Sur e no oeste de Jalisco e há o risco de inundações repentinas e deslizamentos, segundo os meteorologistas.

Lidia tinha ventos máximos sustentados de 75 quilômetros por hora, na manhã desta quinta-feira. Seu epicentro estava 145 quilômetros a su-sudeste de Cabo San Lucas, México, e avançava rumo a nor-noroeste a 13 quilômetros por hora.

Já Irma, outra tempestade formada na quarta-feira no centro do Oceano Atlântico, converteu-se em furacão nesta quinta-feira. Ela pode seguir pela entrada oeste do Mar do Caribe no princípio da próxima semana, mas, embora tenha ventos máximos de 155 quilômetros por hora, por enquanto não representa um risco. Fonte: Associated Press.

