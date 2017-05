Tempestade derruba quatro torres de transmissão de energia sobre rodovia

ma tempestade na noite desta quarta-feira (17) danificou 18 torres de transmissão de energia em Mato Grosso do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro estruturas caíram sobre a pista da BR-262, provocando, no momento do incidente, a interrupção total do trânsito entre os municípios de Água Clara e Três Lagoas.

No início da manhã, a circulação foi liberada pelo acostamento para os veículos pequenos e a previsão é que rodovia seja totalmente liberada somente no fim da manhã desta quinta-feira (18). As torres de transmissão são da Eletrosul, mas as duas concessionárias que atendem Mato Grosso do Sul, a Energisa e a Elektro, estão com equipes no local prestando suporte.

Segundo a Eletrosul, o incidente ocorreu por volta das 20h30 (de MS). A empresa aponta que além das torres que caíram sobre a rodovia e das estruturas que foram danificadas, quatro linhas de transmissão foram afetadas. O abastecimento a população, entretanto,conforme a companhia, não foi prejudicado, porque com o desligamento do sistema principal, foi acionado automáticamente um sistema auxiliar que manteve a transmissão.

Logo após o incidente, a empresa aponta que acionou a sua área técnica e que atualmente 60 profissionais de Mato Grosso do Sul estão trabalhando no local. Esse contingente deve ser reforçado nas próximas horas por equipes de outros estados. A prioridade neste momento, de acordo com a Eletrosul, é retirar as estruturas que caíram na pista da BR-262.

A PRF informou nesta manhã que não houve registro de acidente envolvendo veículos ou pessoas em razão da queda das torres de transmissão. Equipes da unidade, do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, além da Eletrosul, Energia e Elektro estão no trecho, visando garantir a segurança da população e trabalhando para desobstruir a pista.

Em razão desta situação, a PRF orienta que os deslocamentos para a região leste do estado sejam feitos nesta manhã por rotas alternativas, como as rodovias BR-267 e BR-158. “Aqueles que necessitam deslocar pela região podem usar as rotas: Em Água Clara, na BR-262, seguir sentido Inocência pela rodovia MS-377 e, após pela MS-440 ou MS-320, até a BR-262, em Três Lagoas. Em Três Lagoas, a mesma rota”, recomenda a unidade em comunicado sobre o incidente.

O meteorologista Natálio Abraão aponta que a região em que ocorreu a queda das torres está sujeita a ocorrência de pancadas de chuva fortes, ventos, raios e grande volume de precipitação. Ele comenta que os dados apurados indicam que houve formação de nuvens, com trovoadas, ventos e raios. A estimativa é que os ventos tenham chegado a 60 quilômetros por hora.

