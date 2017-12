Tempestade deixa dezenas de milhares sem energia elétrica na França

O norte francês foi a região mais afetada, com neve e mais de 20 mil residências sem eletricidade. - Foto: Pascal Pavani / AFP

Cerca de 36 mil residências pela França continuavam nesta terça-feira sem energia elétrica, após a tempestade Ana atingir o país. Responsável pela rede de transmissão de energia do país, a Enedis disse em comunicado que mais de 1.500 agentes foram enviados para ajudar a enfrentar o problema.

Fortes ventos e chuvas causaram problemas no sistema de transportes em várias partes do país na segunda-feira. O norte francês foi a região mais afetada, com neve e mais de 20 mil residências sem eletricidade.

O serviços meteorológico nacional, Meteo France, afirmou que o pior tempo deve ser superado em breve, mas ainda advertiu para o alto risco de avalanches no sul dos Alpes. Fonte: Associated Press.