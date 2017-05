Tempestade de areia atinge Pequim e preocupa governo

A cidade de Pequim, na China, amanheceu hoje (4) com níveis de contaminação considerados perigosos pelas autoridades e com pouca visibilidade em sua atmosfera urbana, por conta da tempestade de areia que afeta a região, obrigando o cancelamento de diversos voos.

A tormenta, um fenômeno habitual no norte da China a cada primavera por conta da proximidade de desertos como o de Gobi, fez com que o nível de partículas PM10 (cerca de 10 mícrons de diâmetro) supere os 1 mil microgramas por metro cúbico, uma das concentrações mais altas do ano.

Também é alto, embora um pouco menor (mais de 500 microgramas por metro cúbico), o nível das menores partículas PM2.5, consideradas as mais nocivas para a saúde.

As autoridades de Pequim emitiram um alerta azul por conta da tempestade de areia, que atinge uma vasta região do norte do país, incluindo as regiões de Xinjiang e Mongólia Interior, nos extremos noroeste e norte do país. De acordo com meteorologistas, esta situação deve afetar a região até amanhã. Diante dos atuais níveis de contaminação, recomenda-se que grupos de risco - como crianças e idosos - não saiam de suas casas.

