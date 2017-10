Temperaturas voltam a subir neste domingo em todo o Estado, prevê Inmet

Depois do temporal que atingiu Campo Grande e demais cidades de Mato Grosso do Sul nesse sábado (7), conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) as temperaturas devem subir acentuadamente e chegar aos 40°C em diversas cidades do estado a partir de hoje (8).

No Pantanal, nas cidades de Aquidauana, Corumbá e Miranda as temperaturas variam entre 22 e 38 °C, neste domingo. Não há previsão de chuva.

Em cidades do sul e extremo sul, como Dourados, Ponta Porã e Mundo Novo, as temperaturas variam entre 18 e 34°C. Porém, a previsão é de chuva e trovoada pela manhã e pancadas isoladas no período da tarde.

