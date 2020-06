Temperaturas seguem em elevação e máxima será de 35°C nesta terça-feira

Foto: Saul Schramm

A terça-feira (9.6) em Mato Grosso do Sul será de tempo firme. Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva para o sudeste e nublado a claro para as demais regiões. Névoa úmida ao amanhecer no sul e baixa umidade à tarde no centro-leste, é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As temperaturas seguem em elevação, e os termômetros podem registrar mínima de 19°C e a máxima chega aos 35°C. As regiões leste e pantanal serão as mais quentes. Com o calor, os valores de umidade relativa do ar poderão ficar em estado de atenção com índices entre 95% e 30%.

No mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é possível conferir as condições de tempo estimadas para Campo Grande e algumas cidades do Estado.