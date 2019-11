Máxima prevista para Campo Grande é de 31ºC - Divulgação

A quarta-feira (6) amanheceu com temperatura mais amena, com termômetros marcando 20°C em algumas regiões. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a máxima para hoje em Mato Grosso do Sul é de 38°C.

Para Campo Grande, a previsão é de calor com máxima prevista de 31°C. Pode ocorrer chuva passageira em alguns bairros.