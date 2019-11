Máxima prevista para Campo Grande é de 35ºC - Divulgação

A terça-feira (5) em Mato Grosso do Sul será mais um dia de calor intenso, com termômetros marcando 40ºc em algumas cidades, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Para Campo Grande, a máxima prevista é de 35°C e pode ocorrer pancada de chuva à tarde.