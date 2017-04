Temperaturas começam a cair nesta quinta-feira na capital paulista

São Paulo - A chuva na cidade em janeiro deste ano se aproxima da média para o mês registrada nos últimos quatro anos, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências do município (Rovena Rosa/Agência B / Rovena Rosa/Agência Brasil

Uma massa de ar frio provocou queda de temperatura hoje (27) na capital paulista, de acordo com informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura de São Paulo. O dia começou com o tempo fechado e a tendência é que a temperatura mínima chegue a 14 graus Celsius (°C), segundo medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A máxima não deve passar de 21 ºC. À noite, há previsão de pancadas de chuva, e a umidade relativa do ar deve ficar acima de 75%.

Segundo o CGE, uma frente fria começa a se afastar de São Paulo para o litoral fluminense, mas a massa de ar frio derrubará ainda mais as temperaturas no fim de semana. As mínimas ficarão em torno de 10 ºC, segundo previsão do Inmet. As máximas poderão chegar a 25 ºC.

O dia mais frio desta semana será a sexta-feira (28), quando a temperatura máxima não ultrapassará 17 ºC. De amanhã a segunda-feira (1º), não há previsão de chuva na capital paulista.

A meteorologista do Inmet Neide Oliveira disse que, no estado de São Paulo, a região com temperaturas mais baixas no fim de semana será o Vale do Paraíba, com mínimas em torno de 8 ºC. “É uma das primeiras massas de ar frio que está entrando. Parece que estão chegando mais cedo e mais intensas. Normalmente, elas chegam mais lentamente”, avaliou.

