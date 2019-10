Temperatura pode chegar a 35ºC em Brasília nesta sexta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê para hoje (4) no Distrito Federal mais um dia de calor e seca, com poucas nuvens e névoa seca à tarde.

Os termômetros devem registrar mínima de 14 graus Celsius (ºC) e a máxima pode chegar a 35ºC.

As taxas da umidade relativa do ar variam entre 15% e 75%. Com o índice tão baixo é importante reforçar os cuidados com a hidratação.

Por isso, é recomendado tomar bastante líquido, evitar exercícios físicos entre as 10h e as 17h, usar protetor solar e vestir roupas leves.

*Sob supervisão de Sheily Noleto