Temperatura no Rio de Janeiro passa dos 40ºC nesta terça-feira

A cidade do Rio de Janeiro registrou hoje (18) a temperatura de 40,3 graus Celsius (°C), no bairro de Irajá, zona norte do Rio, de acordo com o Sistema Alerta Rio, da prefeitura. A sensação térmica ficou em 44,7°C, na estação de Santa Cruz, na zona oeste. Foi a temperatura mais alta da primavera. A mais alta do ano foi registrada em 2018, no dia 18 de janeiro, quando os termômetros marcaram 42,4º C, na estação de Guaratiba, na zona oeste.

Hoje, a mínima de 21,5º C foi registrada em Guaratiba, também na zona oeste.

As temperaturas subiram por causa da alta pressão sobre o Rio, sem permitir a entrada de uma massa de ar frio vinda do oceano e, com isso, formação de chuva.

Com o calor intenso, as praias da cidade ficaram lotadas durante todo o dia. De acordo com o Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros, o mar está calmo, sem ondas e com a água em torno dos 20°C.

O Alerta Rio informou que as altas temperaturas devem continuar nos próximos dias, variando entre 35 e 39°C. Para o próximo sábado (22), há a possibilidade de chuva isolada na parte da tarde.