Temperatura deve cair em algumas capitais brasileiras nesse fim de semana

O fim de semana nessas capitais deve bater recordes de frio. A previsão é de que entre esta sexta-feira (31) e domingo (2 de abril), as cidades de São Paulo,Belo Horizonte, Curitiba e Florianópolis tenham madrugadas bem geladas.

As baixas temperaturas, associadas aos ventos úmidos e frios, são consequências de uma massa de ar polar que está no oceano. Segundo o Climatempo, a pressão atmosférica está bastante elevada para esta época do ano, o que favorece a queda de temperaturas. O horário de pico de menores temperaturas ocorrerá entre 1h e 6 h.

Na sexta-feira, Belo Horizonte deve registrar entre 17ºC e 29ºC. O frio vai chegar capital mineira no sábado, quando deve fazer mínima de 14ºC. A temperatura máxima vai a 28ºC.

No domingo, o sol aparece, mas os termômetros devem continuar registrando temperaturas baixas. A previsão é de variação entre 15ºC e 27ºC.

Já Curitiba pode registrar nesta sexta-feira temperaturas entre 13ºC e 21ºC. No sábado, há previsão de sol entre nuvens, o que eleva um pouco os termômetros para até 23ºC. O domingo deve ser gelado na capital paranaense, com mínima de 12ºC e máxima de 23ºC.

Florianópolis, deve registrar entre 21ºC e 24ºC na sexta-feira. Há possibilidade de chuva em áreas isoladas no sábado, que tem previsão de mínima de 19ºC e máxima de 27ºC. Com céu parcialmente nublado no domingo, em Florianópolis, a temperatura deve variar entre 18ºC e 26ºC.

