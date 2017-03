Temperatura deve continuar amena em SP pelo menos até domingo

O friozinho que surpreendeu alguns paulistanos nesta segunda-feira, 13, deve continuar ao longo de toda a semana, com tempo nublado e pancadas de chuva e trovoadas, com exceção da quinta-feira, 16. A informação é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Após uma frente fria chegar ao Estado nesta segunda-feira, a cidade de São Paulo registrou 24ºC pela manhã. Para o restante do dia, a previsão é de tempo nublado com curtos períodos de sol, além de temperatura máxima de 25ºC e 90% de chance de chuva.

Ainda de acordo com o Inpe, as temperaturas mínimas previstas até domingo, dia 19, oscilam entre 16ºC e 22ºC. No mesmo período, a variação de máximas vai de 24ºC, no fim de semana, até 32ºC na sexta-feira, 17.

Veja Também

Comentários