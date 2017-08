A terça-feira (22) será de temperaturas em elevação na maior parte do Estado. Conforme o Instituto Nacional de Meterologia (Inmet), o dia será de tempo parcialmente nublado a claro no Estado. As temperaturas ficam entre 11 °C e 30 °C. Em Campo Grande, a previsão é a mesma, com máxima de 25°C. A umidade relativa do ar fica entre 13°C e 25 °C.

