Temos um bom diálogo em processo com a Coreia do Norte, diz Trump

"Nós vamos ver o que vai acontecer com a Coreia do Norte", disse o presidente americano, durante coletiva de imprensa na Casa Branca com o premiê da Suécia, Stefan Löfven - Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declinou de dizer se há qualquer pré-condição para conversas com a Coreia do Norte e se limitou a dizer que há um "bom diálogo" em processo com o regime de Pyongyang.

"Nós vamos ver o que vai acontecer com a Coreia do Norte", disse o presidente americano, durante coletiva de imprensa na Casa Branca com o premiê da Suécia, Stefan Löfven.

Trump disse também que a Coreia do Norte mostrou "grande espírito olímpico".

Nesta terça-feira, após uma reunião entre membros dos governos da Coreia do Sul e do Norte, o diretor de segurança nacional da presidência sul-coreana, Chung Eui-yong, anunciou que o regime de Kim Jong-un estaria disposto a abrir mão de suas armas nucleares caso as ameaças militares contra o país sejam resolvidas.

As partes agendaram uma reunião de cúpula, com a presença de Kim Jong-un e do presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, para o fim de abril.