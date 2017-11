Temer visitará Sudeste Asiático e países do Golfo Pérsico em 2018

O secretário-geral das Relações Exteriores do Itamaraty, embaixador Marcos Galvão, disse hoje (29), na capital dos Estados Unidos, que o presidente Michel Temer visitará a Indonésia, Singapura e o Vietnã em janeiro do ano que vem e deve também fazer uma visita aos países da região do Golfo Pérsico. A afirmação foi feita durante palestra do diplomata no Woodrow Wilson International Center for Scholars, em Washington.

Durante seu pronunciamento, Galvão afirmou que existe a possibilidade de o Brasil negociar a liberalização do comércio com o Reino Unido, depois que terminar o Brexit, o processo da sua saída da União Europeia. O embaixador também anunciou o início de conversas com o Canadá para um acordo comercial, além da possibilidade de o Brasil fechar acordos de comércio com o Japão e a Coreia do Sul e de aprofundar o acordo de Preferências Comerciais que tem com a Índia.

Durante sua visita a Washington, Marcos Galvão se encontrou na terça-feira (28) com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luis Alberto Moreno. Segundo Galvão, o tema do encontro foi a aproximação do Mercosul com a Aliança do Pacífico e como o banco pode contribuir com subsídios para o desenvolvimento dos blocos.

O secretário-geral do Itamaraty também se reuniu com o embaixador Thomas Shannon, subsecretário-geral político do Departamento de Estado dos EUA, na segunda-feira (27). Segundo o Departamento de Estado, Thomas Shannon e Marcos Galvão falaram sobre temas de segurança regional, incluindo Venezuela.