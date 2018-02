Temer virá a SP para visitar obras de novo acelerador de partículas, em Campinas

O Sirius é um projeto brasileiro, com aproximadamente 85% de seus componentes desenvolvidos totalmente no País - Foto: Thiago Tanji

O presidente Michel Temer irá, na próxima quinta-feira, 15, a Campinas (SP), onde visitará, às 11h, as obras do Projeto Sirius. Trata-se do novo acelerador de partículas, planejado para ser uma das melhores fontes do mundo de luz síncroton, usada para estudar a estrutura molecular de diferentes materiais.

O custo total do projeto é de R$ 1,8 bilhão, montante que inclui o acelerador, o prédio, a mão de obra e as 13 linhas de luz previstas para entrar em funcionamento até 2020. O primeiro feixe de elétrons deve começar a operar em meados deste ano, caso não haja outro contingenciamento de recursos por parte do governo.

Atualmente, a área de ciência e tecnologia enfrenta sua maior crise, com corte de verbas para diversas atividades, o que pode pôr em risco o cronograma de obras. O Sirius é um projeto brasileiro, com aproximadamente 85% de seus componentes desenvolvidos totalmente no País.