Temer viaja para SP na tarde desta sexta-feira para fazer avaliações médicas

O presidente Michel Temer viaja na tarde desta sexta-feira, 25, para a capital paulista, onde fará uma avaliação da cirurgia na próstata a que foi submetido no último dia 27 de outubro. Os médicos também irão avaliar a possibilidade de o presidente realizar um cateterismo - ainda nesta sexta ou em data ainda a ser definida.

A ida de Temer ao Hospital Sírio-Libanês, na área central de São Paulo, para os procedimentos foi confirmada pela Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto. Esses exames já estavam previstos desde a internação do presidente no mês passado.