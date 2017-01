Temer sobrevoa região alagada no Rio Grande do Sul

Michel Temer desembarcou às 9h30 na Base Aérea de Canoas, no Rio Grande dos Sul e sobrevoa as regiões alagadas / Reprodução

O presidente Michel Temer desembarcou às 9h30 na Base Aérea de Canoas, no Rio Grande dos Sul e, neste momento, encontra-se sobrevoando de helicóptero o município de Rolante, um dos mais atingidos por temporais e alagamentos nos últimos dias.

Temer está acompanhado do ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Saúde, Ricardo Barros, além do governador do estado, José Ivo Sartori. De acordo com o Planalto, não está confirmado, mas há a possibilidade de o helicóptero pousar no local, para o presidente ver de perto a situação na região.

De lá, Temer seguirá para o município de Esteio, também no RS, onde participará da cerimônia de anúncio da renovação da frota de ambulância do SAMU. Ao todo, 340 veículos serão entregues em todo o país. Destes, 61 serão no Rio Grande do Sul. A cerimônia será no Parque de Exposições Assis Brasil.

O retorno a Brasília etá previsto para as 12h40. Ainda hoje Temer deverá embarcar para Portugal, onde participará do funeral do ex-presidente Mário Soares, que faleceu no sábado (7) , aos 92 anos, após mais de 20 dias de internação. Temer divulgou ontem (8) uma nota de pesar pela morte do ex-presidente de Portugal.

