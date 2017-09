Temer será recebido por Trump hoje

O presidente Michel Temer será recebido na noite desta segunda-feira (18), em Nova York, pelo presidente americano, Donald Trump. Temer viajou para os Estados Unidos, onde fará, na terça-feira (19) o discurso de abertura da 72ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Essa será a segunda vez que Temer fará o discurso de abertura da assembléia da ONU. Tradicionalmente o Brasil é o primeiro país a ter a palavra nessas reuniões desde 1947.



No jantar desta noite com Donald Trump, além de Temer, vão estar presentes outros líderes latino-americanos, como os presidentes da Colômbia, Juan Manuel Santos, e do Panamá, Juan Carlos Varela, e a vice-presidente da Argentina, Gabriela Michetti. A atual crise político-econômica vivida pela Venezuela deve ser um dos assuntos tratados no encontro.

Por conta da viagem de Temer, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, assumiu temporariamente a Presidência da República.

Enquanto o presidente cumpre agenda no exterior, os advogados de Temer agem para tentar derrubar a segunda denúncia feita pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O julgamento sobre a suspensão do andamento deve ser retomado pelo Supremo na quarta-feira (20). A defesa de Temer também pede que a denúncia seja devolvida a nova procuradora-geral, Raquel Dodge.

