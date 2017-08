Temer presta solidariedade ao povo espanhol após ataque em Barcelona

Em mensagem publicada no Twitter, o presidente Michel Temer manifestou há pouco solidariedade às famílias das vítimas do atentado terrorista ocorrido hoje (18) em Barcelona, na Espanha.

“Estamos consternados com o ataque em Barcelona. O Brasil se solidariza com o povo espanhol. Nossos sentimentos às famílias das vítimas”, disse o presidente na rede social.

De acordo com as autoridades espanholas, pelo menos 13 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas quando uma van atropelou dezenas de pedestres em uma das principais zonas turísticas de Barcelona, as Ramblas.

Em nota, o Ministério de Relações Exteriores condenou o ataque e informou não haver, até o momento, registro de brasileiros entre as vítimas e que o Consulado-Geral do Brasil em Barcelona está monitorando a situação.

