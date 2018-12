Temer presta condolências pela morte de Betancur, ex-presidente da Colômbia

O presidente Michel Temer usou sua conta no Twitter para prestar neste sábado, dia 8, suas condolências pelo falecimento do ex-presidente da Colômbia Belisario Betancur, confirmada na sexta-feira, 7, pelo hospital Fundação Santa Fé. Betancur estava com 95 anos e governou o país latino entre 1982 e 1986.

"Lamento profundamente a morte do ex-presidente da Colômbia, Belisario Betancur, que governou seu país e sempre procurou a paz e o diálogo. Minhas condolências à sua família e ao povo colombiano", disse Temer na publicação.